СКР расследует удар ВСУ по машине с мирным жителем в Белгородской области

Следователи Следственного комитета России (СКР) проведут расследование удара украинского БПЛА по Белгородской области, в результате которого пострадал мирный житель. Ведомство планирует установить всех причастных к преступлению лиц и установить обстоятельства происшедшего, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Беспилотник ВСУ ударил по селу Кукуевка Валуйского округа. БПЛА попал по автомобилю. В результате был ранен водитель транспортного средства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал накануне, что водителя с баротравмой доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Во время сегодняшнего брифинга глава региона добавил, что пострадавший продолжит лечение на дому.

Никита Черненко