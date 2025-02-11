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В Орске сорвана поставка спецтехники на 2,3 млн рублей

Фирма-подрядчик сорвала поставку в Орск спецтехники по муниципальному контракту. Сумма ущерба превысила 2,3 млн. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контракт касался поставки дорожно-строительной машины для нужд муниципалитета. Однако покупатель не получил товар в установленный срок. В связи с этим контракт с подрядчиком был расторгнут.

Прокуратура Оренбургской области обратилась с иском в региональный арбитражный суд и потребовала возместить ущерб, который юридическое лицо причинило мэрии Орска. Требования контрольного органа были удовлетворены.

Георгий Портнов

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