В Орске сорвана поставка спецтехники на 2,3 млн рублей

Фирма-подрядчик сорвала поставку в Орск спецтехники по муниципальному контракту. Сумма ущерба превысила 2,3 млн. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контракт касался поставки дорожно-строительной машины для нужд муниципалитета. Однако покупатель не получил товар в установленный срок. В связи с этим контракт с подрядчиком был расторгнут.

Прокуратура Оренбургской области обратилась с иском в региональный арбитражный суд и потребовала возместить ущерб, который юридическое лицо причинило мэрии Орска. Требования контрольного органа были удовлетворены.

Георгий Портнов