Мошенники под видом брокеров выманили у нижегородца 2,4 млн рублей

81-летний нижегородец лишился 2,4 млн руб., желая заработать на инвестициях на фондовых рынках. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потерпевший рассказал полиции, что в конце 2024 года просматривал объявления о дополнительном заработке и ввел свои данные на неизвестном сайте. Вскоре с ним связался якобы работодатель и предложил инвестировать в ценные бумаги, посулив быструю прибыль. Пенсионер установил на телефон приложение, рекомендованное собеседником, и отправил 2,4 млн руб.

Никакой прибыли потерпевший в итоге не получил, а попытки связаться с мнимым работодателем оказались безуспешными. По данному факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев