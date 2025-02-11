Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по доходам от размещения туристов

Краснодарский край стал лидером среди регионов России по доходам от гостиничного бизнеса в 2024 году. Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, доходы коллективных средств размещения в регионе достигли 221 млрд руб, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом.

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На втором месте расположилась Москва с показателем 165,4 млрд руб. и ростом в 36,2%. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где доходы отелей составили 77,2 млрд руб, увеличившись на 32,6%.

В пятерку также вошли Московская область (63,8 млрд руб, рост 26%) и Ставропольский край (55,5 млрд руб, рост 24,5%).

Общий доход гостиничного сектора России в 2024 году впервые превысил 1 трлн руб., достигнув 1,04 трлн руб., что на 27% больше показателя 2023 года. Число постояльцев в российских средствах размещения выросло на 11% и составило 85,5 млн человек.

По информации министерства курортов и олимпийского наследия Кубани, в регионе работает 11 тыс. средств размещения на 264 тыс. номеров. Особой популярностью пользуются более 300 объектов категории 4-5 звезд.

Нурий Бзасежев