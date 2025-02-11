Экс-замначальника ГУ МЧС Удмуртии осудили на 2 года по делу о выплате на жилье

Экс-заместителя начальника ГУ МЧС по Удмуртии Глеба Кудряшова осудили по делу о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В апреле 2020 года Глеба Кудряшов незаконно получил сертификат на жилищную субсидию на сумму более 4 млн руб. При этом для получения поддержки обвиняемый скрыл, что у него имеется дом в Завьяловском районе.

За мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) Октябрьский райсуд назначил Глебу Кудряшову 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом 100 тыс. руб.

Противоправная деятельность была выявлена и расследована региональным УФСБ и сотрудниками СУ СК по Удмуртии.