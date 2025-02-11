Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В инциденте с самолетом солиста Motley Crew в Аризоне погиб пилот

В результате столкновения частного самолета Learjet 35A, принадлежащего солисту группы Motley Crew Винсу Уортону, с бизнес-джетом Gulfstream 200 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) погиб пилот первого воздушного судна. Еще четыре человека пострадали, сообщает издание TMZ.

Фото: Citizen

Фото: Citizen

Столкновение произошло в 14:45 по местному времени (0:45 мск). При приземлении в аэропорту Скоттсдейла у восьмиместного Learjet 35A отказали тормоза, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в стоявший Gulfstream 200. На борту Learjet 35A находились два пилота и два пассажира, на борту Gulfstream 200 — один член экипажа. Вокалиста популярной в 80-е годы глэм-метал-группы Винса Уортона на борту его самолета не было, зато были его подруга Рейн Андреани, ее приятельница и несколько их собак. У госпожи Андреани оказались сломаны пять ребер, у ее подруги многочисленные ушибы, все собаки в порядке. Второй пилот Learjet 35A также доставлен в больницу, о серьезности его травм пока ничего не сообщается. Находившийся на борту Gulfstream 200 человек от госпитализации отказался.

В своем аккаунте в соцсети X группа пообещала оказать помощь семье погибшего. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту катастрофы.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...