В инциденте с самолетом солиста Motley Crew в Аризоне погиб пилот

В результате столкновения частного самолета Learjet 35A, принадлежащего солисту группы Motley Crew Винсу Уортону, с бизнес-джетом Gulfstream 200 в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) погиб пилот первого воздушного судна. Еще четыре человека пострадали, сообщает издание TMZ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Citizen Фото: Citizen

Столкновение произошло в 14:45 по местному времени (0:45 мск). При приземлении в аэропорту Скоттсдейла у восьмиместного Learjet 35A отказали тормоза, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в стоявший Gulfstream 200. На борту Learjet 35A находились два пилота и два пассажира, на борту Gulfstream 200 — один член экипажа. Вокалиста популярной в 80-е годы глэм-метал-группы Винса Уортона на борту его самолета не было, зато были его подруга Рейн Андреани, ее приятельница и несколько их собак. У госпожи Андреани оказались сломаны пять ребер, у ее подруги многочисленные ушибы, все собаки в порядке. Второй пилот Learjet 35A также доставлен в больницу, о серьезности его травм пока ничего не сообщается. Находившийся на борту Gulfstream 200 человек от госпитализации отказался.

В своем аккаунте в соцсети X группа пообещала оказать помощь семье погибшего. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту катастрофы.

Алена Миклашевская