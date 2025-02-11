Горнолыжное снаряжение на Кубани подорожало на 10%

Средняя стоимость сноубордов на Кубани в январе 2025 года составила 34,9 тыс. руб., что на 8% выше показателей прошлого года. Горные лыжи подорожали на 10%, достигнув отметки 41,7 тыс. руб., сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на повышение цен, спрос на горнолыжный инвентарь вырос. Продажи сноубордов увеличились на 11%, горных лыж — на 3%. Эксперты связывают потребительскую активность с высоким туристическим потоком на курорты Сочи.

Из-за аномально теплой зимы беговые лыжи подешевели на 3% до 4,8 тыс. руб., а санки — на 10% до 2 тыс. руб. При этом продажи беговых лыж упали на 64%, санок — на 72%.

Специалисты объясняют снижение общего спроса на зимний спортивный инвентарь отсутствием характерных для сезона морозов и эффектом высокой базы предыдущего года, когда зима была холоднее.

Нурий Бзасежев