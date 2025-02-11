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Вузы Урала откроют центры изучения русского языка в странах Азии

Университетам Уральского Федерального округа (УрФО) поручено открыть зарубежные центры для изучения русского языка. Как сообщил представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции, в частности, такие организации должны появиться в странах Азии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Языковые школы планируется создать в Индонезии, на Филиппинах и в Пакистане — они позволят обучаться на русском тем, кто его уже знает или еще изучает. Александр Харлов также отметил, что существующие обучающие центры на базе учебных учреждений помогают привлекать иностранных студентов в университеты Екатеринбурга, а количество стран, откуда они приезжают, увеличивается.

Напомним, в Екатеринбурге планируют открыть генконсульство Индии. Организация и создание условий для его работы начнутся после распоряжения правительства России.

Ирина Пичурина

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