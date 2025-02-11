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Коммерсантъ FM
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В Кремле оценили слова Трампа о перспективах вхождения Украины в состав России

Песков: значительная часть Украины уже вошла в состав России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России в будущем.

«Любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 — либо да, либо нет»,— заметил Дмитрий Песков во время пресс-колла. Представитель Кремля отметил, что значительная часть Украины и так уже стала Россией. «Это факт»,— подчеркнул господин Песков.

Ранее президент США заявил в интервью Fox News, что Украина должна гарантировать безопасность американских инвестиций, так как может однажды «стать Россией». По его словам, в обмен на американскую помощь он хочет от Киева редкоземельных металлов на $500 млрд, и украинские власти, по сути, «согласились сделать это».

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