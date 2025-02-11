Власти доплатят 470 млн рублей подрядчику за инфекционную больницу в Ростове

«Ростовгражданпроект» взыскал с властей региона 470 млн рублей долга за строительство инфекционной больницы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Юг» рассказывал, что АО «Ростовгражданпроект» выступало подрядчиком по выполнению инженерно-изыскательных работ, а также подготовке проектной документации и строительству областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону. При реализации проекта в смету неоднократно внесились изменения, цена контракта менялась. Согласно материалам дела, стоимость контракта в итоге выросла с 2,5 млрд руб. 3,5 млрд руб. Подрядчик выполнил работы и направил заказчику документы об оплате, но минстрой области так и не выплатил требуемую сумму, посчитав калькуляцию некорректной.

Тогда «Ростовгражданпроект» обратился в арбитражный суд с иском к минстрою с требование о взыскании свыше 730 млн рублей задолженности, а также более 100 млн пеней по государственному контракту.

Однако Арбитражный суд Ростовской области провел экспертизу и со ссылкой нам мнение экспертов взыскал с минстроя меньшую сумму (380 млн руб. долга и 96 млн руб. неустойки). Как следует из судебных актов, подрядчик провел дополнительные работы, которые повлекли за собой увеличение стоимости проекта, но это увеличение было чрезмерным. Эти вывод впоследствии поддерал апелляционный, а теперь — и кассационный суд.

Михаил Волкодав