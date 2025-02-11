Проект туркомплекса «Королево» в Добрянке получил отрицательное заключение экспертизы

Проектная документация по возведению туркомплекса «Королево» в Добрянке получила отрицательное заключение экспертизы. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 10 февраля и выдано застройщику объекта — ООО «Парк-Отель Королево».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Построить туристический комплекс «Королево» в Добрянке собирается компания «Королевские дачи». Проект анонсировали еще в 2023 году. Совладельцами ООО «Королевские дачи» являются пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов и его бизнес-партнер Александр Завадский. На берегу Камы, недалеко от мыса Стрелка, предполагается построить крупный туристический комплекс с отелем. Общий бюджет проекта составит 2,5 млрд руб. В туристический комплекс «Королево» в Добрянском округе войдут отель на 127 номеров, здание с апартаментами и пять коттеджей. Финансирование госкорпорацией «Туризм.РФ» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Согласно сервису Kartoteka.ru, АО «Корпорация “Туризм.РФ”» вместе с ООО «Королевские дачи» является соучредителем компании-застройщика комплекса ООО «Парк-Отель Королево».