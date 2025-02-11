Депутат Колесников: в Госдуме нет внятных людей, занимающихся проблемой ЖКХ

В Госдуме «нет внятных людей, которые бы всерьез занимались проблемой ЖКХ», заявил депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» (ЕР) Александр Колесников на очередном заседании. Господин Колесников выступил с критикой после предложения депутата от ЕР Дмитрия Сергина обратиться в нижнюю палату российского парламента с инициативами по устранению нелегальных торговых объектов на всей территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Сергина, после начала сноса незаконных киосков на муниципальных и неразграниченных землях на территории Екатеринбурга владельцы нелегальных ларьков перейдут на частные земли, на которых власти не имеют права сносить объекты. «Если мы хотим, чтобы на территории города был наведен порядок в этом направлении, нам нельзя останавливаться на принятых решениях. Если не хватает полномочий, давайте выходить с инициативой в заксобрание области, через область в федерацию»,— предложил господин Сергин, подчеркнув, что в регионе функционирует «неплохо депутатская вертикаль».

Александр Колесников призвал коллег отклонить предложение Дмитрия Сергина. «Посмотрите, какие у нас законы по ЖКХ принимаются на уровне федерации, вы к кому обращаться собрались? Я не вижу уже вашего Александра Высокинского (член Совета федерации от Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга.— "Ъ-Урал") лет 50 уже, как избирался, поэтому давайте не предлагать то, что нереализуемо вообще»,— подчеркнул он.

В конце выступления господин Колесников раскритиковал государственную информационную систему ЖКХ. «Жители ее не заказывали, но платят за нее, абсолютно неудобная и мертвая программа, а миллиарды кто-то освоил. Вот этим занимаются, а вы предлагаете изменения в Жилищный кодекс, давайте не будем заниматься утопией»,— призвал депутат.

Дискуссия возникла на вопросе о выносе незаконных торговых объектов. В конце обсуждения депутаты поддержали сокращение срока на добровольный демонтаж незаконно размещенных торговых конструкций, палаток и мобильных объектов с 5 дней до 3 часов после уведомления о сносе, киосков и павильонов — с 5 дней до 24 часов после извещения.

Василий Алексеев