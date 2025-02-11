В Тамбовской области решили создать особую экономическую зону

«В ближайшее время» в Тамбовской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа с объемом инвестиций свыше 20 млрд руб. Как отметили в правительстве региона, инициатива уже получила одобрение на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году в Тамбовской области появился первый промышленный кластер — сельскохозяйственного назначения. В него вошли пять предприятий. Власти региона называют «масштабной задачей на будущее» создание 12 таких объединений, в том числе межрегионального нефтегазового кластера. Планируется, что он объединит предприятия из Тамбовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.

По итогам 2024 года объем промышленного производства в Тамбовской области достиг 414 млрд руб., что на 21% больше, чем в 2023-м. В эксплуатацию ввели более 3 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования, освоен выпуск 120 видов новой продукции — оборудования для спецтехники, химических продуктов, навигационного оборудования и так далее. Объем налоговых поступлений от промышленных отраслей в бюджет региона превысил 8 млрд руб. Это на 23% больше, чем годом ранее.

По данным на весну 2022 года, Тамбовская область оставалась единственным регионом Черноземья, не заявившим идею создания ОЭЗ. На тот момент врио губернатора Максим Егоров заявлял, что для начала нужно понять, будет ли она востребована у бизнеса. Он планировал сначала посмотреть на эффективность территории опережающего социально-экономического развития «Котовск».

При этом о создании промышленных кластеров в Тамбовской области задумались уже в 2022-м, когда стало известно о сложностях с реализацией в регионе формата индустриальных парков. В частности, инвесторы отказались от реализации большинства проектов, заявленных в трех созданных парках. Все резиденты парка «Уварово» обанкротились. Частный «Dega-Тамбов» не был создан вовсе, а «Котовск» переориентировался с промышленности на строительство одного крупного логоцентра для Wildberries. Общий объем инвестиций в рамках нереализованных проектов мог бы превысить 25 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова