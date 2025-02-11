Пентагон вернул историческое название Форт-Брэггу вопреки запрету Конгресса

Министр обороны США Пит Хегсет вернул историческое название военной базе Форт-Брэгг. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DOD / Alexander Kubitza Фото: DOD / Alexander Kubitza

«Да, Брэгг вернулся!» — заявил министр, подписав соответствующее распоряжение.

Форт-Брэгг, один из крупнейших военных объектов в мире, был назван в честь генерала-южанина Брэкстона Брэгга. Новое название — Форт-Либерти («Форт Свободы») — база получила в 2023 году в рамках начатой двумя годами раньше программы по переименованию федеральных учреждений, носящих имена видных южан. Тогда Конгресс США напрямую связал утверждение бюджета Пентагона с обязательством переименовать девять военных баз.

Требование Конгресса продолжает действовать, однако министр нашел способ его обойти. Из подписанного им документа следует, что полное название базы — «Форт Роланда Л. Брэгга», ветерана Второй мировой войны, награжденного высокими военными наградами США — Серебряной звездой и «Пурпурным сердцем».

Новость о возвращении базе исторического названия не стала неожиданностью. Господин Хегсет неоднократно выступал против изменения старых названий, называя это в своих публичных выступлениях «позором» и «чушью».

Виктор Буй