Новороссийские госавтоинспекторы составили 79 протоколов за сутки

В Новороссийске госавтоинспекторы во время рейда составили 79 протоколов за сутки, сообщает ведомство в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция города-героя Новороссийск Фото: Госавтоинспекция города-героя Новороссийск

Рейды направлены на пресечение административных правонарушений участников дорожного движения в отношении водителей и пешеходов.

К ответственности привлечены 9 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора, 12 пешеходов за нарушение правил перехода проезжей части и 4 водителя грузового транспорта за нарушение требований дорожных знаков.

Также 15 водителям были выписаны штрафа за управление тонированными автомобилями. По итогам замеров сотрудники Госавтоинспекции выявили, что пропускная способность стёкол превышает установленные нормы.

Алена Воробьева