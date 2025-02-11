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В Тольятти решается вопрос о строительстве дублера улицы Спортивной

В Тольятти прошло рабочее совещание по вопросу строительства дублера ул. Спортивной вдоль 8-го квартала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и. о. главы города Илья Сухих.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Сухих, сотрудники департамента дорожного хозяйства и транспорта сейчас занимаются подготовкой соответствующего проекта, с последующей государственной экспертизой. В том числе, решают вопросы по получению технических условий, для того чтобы точно понимать, где пройдет дорога, какой должна быть конфигурация, защитная зона с точки зрения существующих коммунальных сетей.

«С самарским филиалом ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» достигнута договоренность, что ресурсники окажут городу необходимое содействие. А это, в свою очередь, позволит ускорить разработку, а главное — реализацию этого важного с социальной точки зрения проекта»,— заявил и. о. главы Тольятти.

Алексей Алексеев

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