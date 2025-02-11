В Казани в феврале самая высокая зарплата у водителя-экспедитора

В Казани в феврале одна из самых высокооплачиваемых вакансий — водитель-экспедитор. На этой должности специалисту с опытом работы от полугода готовы платить 150–220 тыс. руб. и дополнительные бонусы. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Кандидату на вакансию бортинженера-испытателя на вертолетном заводе обещают оплату от 130 тыс. руб., а также полис ДМС, льготное санаторно-курортное лечение, летний оздоровительный отдых для детей сотрудников, льготные абонементы в фитнес-центры и жилищную программу.

120 тыс. руб. готовы платить на должности инженера по релейной защите, кандидату также предоставляют служебный автомобиль.

На должности менеджера по продажам корпоративным клиентам сотруднику готовы платить до 112 тыс. руб. Работодателем выступает крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений.

Инженеру-проектировщику электросетевых объектов обещают зарплату в районе 100–150 тыс. руб. и полис ДМС.

Артём Дергунов