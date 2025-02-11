Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в матче с «Торпедо» 11 февраля
Крупные букмекерские компании считают, что казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержит победу в предстоящем матче с нижегородским «Торпедо».
Коэффициент на победу казанской команды составляет 1,81.
Матч пройдет 11 февраля в «Татнефть Арене» в 19:00. Все билеты на предстоящую игру проданы, сообщает пресс-служба казанской команды в своем Telegram-канале.
В 52 матчах «Ак Барс» заработал 72 очка и занял 2-ю строчку в таблице Восточной конференции. От лидирующего в рейтинге «Трактора» казанцев отделяет всего 4 турнирных пункта.
В последнем матче 24 января «Ак Барс» уступил хоккеистам клуба «Сибирь» со счетом 0:1.