Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в матче с «Торпедо» 11 февраля

Крупные букмекерские компании считают, что казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержит победу в предстоящем матче с нижегородским «Торпедо».

Коэффициент на победу казанской команды составляет 1,81.

Матч пройдет 11 февраля в «Татнефть Арене» в 19:00. Все билеты на предстоящую игру проданы, сообщает пресс-служба казанской команды в своем Telegram-канале.

В 52 матчах «Ак Барс» заработал 72 очка и занял 2-ю строчку в таблице Восточной конференции. От лидирующего в рейтинге «Трактора» казанцев отделяет всего 4 турнирных пункта.

В последнем матче 24 января «Ак Барс» уступил хоккеистам клуба «Сибирь» со счетом 0:1.

Дарья Сайфиева