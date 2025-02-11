Новую детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары достроят к концу 2025 года

Новую детскую поликлинику на ул. Николая Панова в Октябрьском районе Самары достроят к концу 2025 года. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поликлиника площадью 5,4 тыс. кв. м спроектирована с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.

В настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%.

Андрей Сазонов