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Новую детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары достроят к концу 2025 года

Новую детскую поликлинику на ул. Николая Панова в Октябрьском районе Самары достроят к концу 2025 года. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поликлиника площадью 5,4 тыс. кв. м спроектирована с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.

В настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%.

Андрей Сазонов

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