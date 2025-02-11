В Новороссийске с начала года высадили 3,5 тысяч деревьев и кустарников

В Новороссийске с начала года высажено около 3,5 тыс. деревьев и кустарников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Восточном районе у Свято-Троицкого храма появились 30 кленов, а на улице Кирова и пересечении улиц Фрунзе/Керченская — по 15 кленов. В Приморском районе в экопарке «Дубрава» высадили 50 кустарников лагерстремии индийской.

В Центральном районе преобразился сквер Брежнева и улица Новороссийской Республики, где посадили 2476 кустарников, включая лавровишню, фотинию фразера, цефалотаксус и можжевельник горизонтальный. Мысхакское шоссе украсили 45 робиний и 750 фотиний.

Тат Гаспарян