УФАС завело дело в отношении Троицкой ГРЭС из-за увеличения тарифа в семь раз

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения порядка ценообразования в отношении ПАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС. Теплоснабжающая организация за полгода увеличила стоимость химически очищенной воды в семь раз, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Троицкая ГРЭС поставляет муниципальному унитарному предприятию «Электротепловые сети» воду для теплоснабжения поселка Энергетиков. До 23 июня 2023 года услуга стоила 44,5 руб. за кубический метр, после выросла до 263,2 руб. за кубический метр. Однако уже с января 2024 года цена теплоносителя для МУПа увеличилась до 310,4 руб. за кубический метр. Министерство тарифного регулирования Челябинской области тариф на химически очищенную воду для Троицкой ГРЭС не устанавливало. Самостоятельное изменение стоимости указывает на признаки нарушения закона о защите конкуренции, отмечают в пресс-службе антимонопольного ведомства. Рассмотрение дела Челябинским УФАС России назначено на 13 марта.

Виталина Ярховска