Объем услуг курьеров и почты в Нижегородской области сократился за год на 17%

Платных услуг в Нижегородской области в декабре 2024 года было оказано на 28,04 млрд руб., что на 3,5% больше в сравнении с декабрем 2023 года и на 3,7% больше в сравнении с ноябрем 2024 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

В процентном соотношении наибольшее сокращение объема платных услуг в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года произошло в сфере почтовой связи и курьерских услуг — на 16,9%. Их оказано на 132,3 млн руб. По сравнению с ноябрем произошел рост на 7,8%.

На 12,5% за год сократился объем юридических услуг — до 174 млн руб. По сравнению с ноябрем он не изменился.

Наибольший рост за год показали услуги физкультуры и спорта — 25,3%, их оказано на 532,7 млн руб. По сравнению с ноябрем рост составил 7,9%. Объем услуг турагентств вырос на 22,1% за год — до 729 млн руб. При этом за месяц он сократился на 19,3%.

На 18,8% за год вырос объем транспортных услуг — до 2,7 млрд руб. За месяц он увеличился на 4,2%.

Галина Шамберина