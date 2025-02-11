В Самарской области вынесен приговор по делу о хищении участка нефтепровода

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области признал двух жителей региона виновными в хищении участка нефтетрубопровода. Приговор вынесен по уголовному делу о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Один из осужденных приговорен к одному году четырем месяцам колонии общего режима. Второму назначены два года условного лишения свободы. Приговор вступил в силу.

Следствие установило, что двое жителей региона 1982 и 1986 года рождения похитили участок магистрального нефтетрубопровода протяженностью свыше 2 км. Своими действиями они причинили АО «Самаранефтегаз» ущерб в особо крупном размере.

Георгий Портнов