В Самарской области вынесен приговор по делу о хищении участка нефтепровода
Кинель-Черкасский районный суд Самарской области признал двух жителей региона виновными в хищении участка нефтетрубопровода. Приговор вынесен по уголовному делу о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Один из осужденных приговорен к одному году четырем месяцам колонии общего режима. Второму назначены два года условного лишения свободы. Приговор вступил в силу.
Следствие установило, что двое жителей региона 1982 и 1986 года рождения похитили участок магистрального нефтетрубопровода протяженностью свыше 2 км. Своими действиями они причинили АО «Самаранефтегаз» ущерб в особо крупном размере.