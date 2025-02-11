Прокуратура утвердила обвинение против бизнесмена Аяза Шабутдинова из Ижевска

Прокуратура ЦАО Москвы утвердила обвинительное заключение Аяза Шабутдинова. Как сообщает Ъ, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок ареста подсудимого продлен до 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аязу Шабутдинову вменяют 113 эпизодов мошенничества на сумму более 57 млн руб. По версии следствия, подсудимый создавал «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса» и предлагал общественности покупать свои курсы. Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года и помещен в СИЗО. Сам бизнес-тренер свою вину отрицает.