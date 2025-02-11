Прокуратура потребовала прекратить массовую регистрацию юрлиц в Ярославле

В Ярославле на промышленной площадке на проспекте Машиностроителей прокуратура выявила массовую регистрацию юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Ведомство установило, что в одном офисном помещении зарегистрировано пять юридических лиц. При этом сами юрлица на данном адресе не располагаются.

«Площадь нежилого помещения, в котором они зарегистрированы, составляет 16,2 кв.м., то есть на одно юридическое лицо приходится 3,24 кв.м., что делает невозможным осуществление какой-либо деятельности организаций, обладающих хотя бы одной штатной единицей, и нарушает требования охраны труда»,— сообщили в прокуратуре.

В итоге прокуратура обратилась в суд с целью признания действий собственника помещения незаконными и возложения на юрлиц обязанности представить в государственный реестр сведения о фактическом адресе осуществления деятельности.

Алла Чижова