МВД рассказало, как защитить свой смартфон от взлома и кражи

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в своем Telegram-канале рассказало пользователям, как защитить смартфон от воров и взломщиков. Для этого существует сразу несколько способов включая сложный пароль и удаленную блокировку.

«Мошенники могут зайти в ваш банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через "Госуслуги", похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров, с помощью почты получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку»,— рассказало ведомство. Для того, чтобы этого избежать, следует воспользоваться советами полиции.

На смартфон нужно установить сложный PIN-код с более чем шестью символами. Также нужно отключить автосохранение паролей в браузере. Для того, чтобы их хранить, лучше использовать менеджер паролей.

Чтобы мошенники не увидели кодов подтверждения для входа в банк и других операций, нужно запретить показ SMS на заблокированном экране. Защитить смартфон помогут удаленные блокировка и удаление данных. Вход в важные приложения нужно делать только по биометрии. Главный способ сохранить смартфон и свои данные в безопасности — не оставлять технику без присмотра.

Подробнее о кибермошенниках — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».