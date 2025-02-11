В небе над Волгоградской областью уничтожили два БПЛА
В Волгоградской области в ночь на 11 февраля выявили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По словам главы региона, дежурные средства ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Господин Бочаров уточнил, что пострадавших нет, гражданские и военные объекты повреждений не получили.
Сегодня ночью беспилотники атаковали также Саратов. В результате было повреждено промышленное предприятие. Росавиации пришлось приостановить работу аэропорта «Гагарин». В связи с атакой БПЛА в областном центре задержались пригородные поезда.