В небе над Волгоградской областью уничтожили два БПЛА

В Волгоградской области в ночь на 11 февраля выявили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, дежурные средства ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Господин Бочаров уточнил, что пострадавших нет, гражданские и военные объекты повреждений не получили.

Сегодня ночью беспилотники атаковали также Саратов. В результате было повреждено промышленное предприятие. Росавиации пришлось приостановить работу аэропорта «Гагарин». В связи с атакой БПЛА в областном центре задержались пригородные поезда.

Павел Фролов