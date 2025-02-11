Сочи назвали самым популярным курортом в 2025 году

Эксперты назвали Сочи самым популярным российским курортом в 2025 году. Здесь планируют отдохнуть 15% опрошенных, говорится в исследовании Работа.ру и СберАвто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Следом за Сочи идет Москва с 14% голосов респондентов. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 13% голосов.

Аналитики отмечают, что Краснодарский край в целом остается одним из приоритетных направлений для отдыха россиян в этом году. В частности, спросом пользуются Геленджик (6%), Краснодар (5%) и Анапа (3%).

«Ъ-Сочи» писал, что курорт также вошел в топ направлений для отдыха парами в феврале. На долю Сочи приходится 8% таких бронирований. Номера резервируют в среднем на четыре ночи, а стоимость размещения составляет в среднем 3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков