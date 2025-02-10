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Сочи вошел в топ направлений для отдыха парами в феврале

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами в феврале. Курорт собрал 8% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отеле и квартир Твил.ру.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

Первое место заняла Москва. Столица России собрала 15% бронирований парами в феврале. Туристы бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,4 тыс. руб.

Второе место занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 13% бронирований. В феврале пары бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3 тыс. руб.

В топ попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Красная Поляна заняла четвертую сточку рейтинга популярных направлений для отдыха парами в феврале. Отдыхающие планируют проводить на курорте пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Шестое место забрал Краснодар. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Одна ночь размещения в среднем стоит 3,2 тыс. руб.

Мария Удовик

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