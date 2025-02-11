Первым инвестпроектом Арктической зоны ХМАО стала хлебопекарня

В Арктической зоне Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запустили первый инвестпроект — им стала хлебопекарня от ООО «Северов» в поселке Игрим, сообщил Фонд развития Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Югры Фото: Фонд развития Югры

ООО «Северов» стало первым резидентом зоны, успешно завершившим инвестиционную стадию проекта и начавшим производство. Для хлебопекарни планируется создать 18 новых рабочих мест, а в 2026 году предприятие намерено наладить поставки хлебобулочных и кондитерских изделий в детские сады и школы региона.

В Арктической зоне Югры на стадии подготовки сейчас находятся три проекта. В Белоярском районе планируется строительство объектов промышленной инфраструктуры, в Березовском районе — многоквартирного жилого дома и судоремонтное предприятие.

Напомним, в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) появится банный комплекс, его построит местный предприниматель Регина Рыбак, который имеет статус резидента Арктической зоны — это первый бизнесмен с таким статусом в Тазовском районе.

Ирина Пичурина