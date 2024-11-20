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На Ямале резидент Арктической зоны построит банный комплекс

В пос. Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) появится банный комплекс. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, его построит местный предприниматель Регина Рыбак, который имеет статус резидента Арктической зоны. Это первый бизнесмен с таким статусом в Тазовском районе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект планируется реализовать до 2025 года. Предприниматель построит на участке в 1,3 тыс. кв. м двухэтажное здание из бруса площадью 170 кв. м. Там оборудуют гардеробную, парильное отделение, помывочную, спа, комнату отдыха и бар с безалкогольными напитками. На территории появится парковка для автомобилей, прогулочные дорожки, беседка с гриль-зоной и банный чан. В перспективе планируется оказывать в комплексе другие оздоровительные услуги, помимо банных, в частности, делать массаж.

Предприниматель получила землю без торгов. В рамках реализации проекта планируется создать около 10 рабочих мест, за них госпоже Рыбак возместят часть расходов на страховые взносы. На данный момент в регионе статус резидента Арктической зоны получили 145 бизнесменов, они реализуют 157 инвестиционных проектов.

Напомним, Югру включили в Арктическую зону в начале 2024 года. Чтобы создать благоприятные условия для развития районов, в регион планировалось привлечь 3,5 млрд инвестиций.

Анна Капустина

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