В Ростовской области начали расти цены на бензин

По информации Росстата, в Южном федеральном округе в период с 28 января по 3 февраля средняя цена за литр всех видов топлива составила 60,40 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Цена на АИ-92 увеличилась с 55,89 до 56 руб. за литр, АИ-95 подорожал с 62,07 до 62,20 руб. Дизельное топливо 66,08 рубля вместо 65,96 руб. Стоимость АИ-98 и выше выросла с 80,91 до 81,21 рубля за литр.

В Ростовской области средняя стоимость одного литра бензина всех видов топлива составляет 60,13 руб., в Краснодарском крае — 59,58 руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону объем банковских вкладов населения вырос на 25%.

Снежана Стодольская