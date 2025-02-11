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В Челябинске директор хоккейной школы подозревается в получении взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова» Павла Макарова. Он подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, должностное лицо с мая по апрель 2024 года за материальное вознаграждение выдал подложную документацию, противоречащую локальным нормативным актам учреждения. Вопреки положению о приеме, переводе и отчислении учеников, он разрешил одному из них перейти в другую хоккейную школу без оплаты денежной компенсации, считает следствие.

«Взятку должностное лицо получило в виде материального имущества. Сумма взятки в настоящее время устанавливается», — сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Уголовное дело возбуждено следственный управлением Следственного комитета России по Челябинской области. Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Челябинской области, получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тыс. руб.

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