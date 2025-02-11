Участнику ритуальных убийств не удалось обжаловать приговор

Ярославский областной суд оставил без изменения наказание Николаю Оголобяку, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Оголобяк

Фото: Газета «Родной город» Николай Оголобяк

Фото: Газета «Родной город»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Оголобяка приговорили к 10 годам лишения свободы. Ранее суд установил, что Оголобяк купил в интернете наркотики и расфасовал их с целью дальнейшего сбыта. Когда осужденный пытался разложить наркотики в тайники в центре Ярославля, его задержала полиция. Вину свою он признал. Но с приговором не согласился, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию.

«Отмечает, что суд не принял во внимание его тяжелое финансовое положение, поскольку он вернулся из зоны СВО с тяжелым ранением, из-за которого не мог найти работу»,— высказывал осужденный свою позицию при подаче апелляции на приговор.

На отмене приговора настаивала и прокуратура. По мнению надзорного ведомства, в приговоре должно было быть отражено, что телефон подсудимого был средством совершения преступления. Областной суд согласился с этим, но приговор решил не отменять, а лишь изменить. Апелляция самого осужденного не была удовлетворена.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Николай Оголобяк был осужден на 20 лет за ритуальное убийство в составе группы четырех подростков, совершенное в 2008 году. Но вышел из колонии досрочно в 2023 году в связи с участием в СВО. После получения ранения вернулся в Ярославль.

Алла Чижова