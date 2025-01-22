Ребенка госпитализировали после ДТП в Сочи

На улице Искры в Сочи произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Семилетнего пешехода сбила иномарка, передает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, днем накануне, 21 января, в 12:20 на улице Искры 57-летний водитель автомобиля «Джетур Дашинг» сбила ребенка, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил травмы. Его госпитализировали.

«Госавтоинспекция Сочи напоминает! Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, переходить дорогу следует только в установленных местах»,— призвали в ведомстве.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за 2024 год произошло 93 ДТП с участием детей. В этих авариях пострадали 106 детей и погибли двое. В 48 случаях несовершеннолетние были пешеходами, в том числе 19 ДТП произошло в зоне пешеходного перехода.

Вячеслав Рыжков