10 февраля в ДТП в Казани пострадало 3 человека
За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло три аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
Среди происшествий: падение пассажира при резком торможении автомобиля, наезд на стоящее транспортное средство и наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть.
Всего за сутки зарегистрировано 184 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, 41 из них — с материальным ущербом.
На дорогах задержано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 5 автомобилистов без прав. В территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 3 человека.
10 февраля в Татарстане на ледовой переправе Аракчино — Верхний Услон прошли учения по оказанию помощи в ДТП.