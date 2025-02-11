«Согласовать позиции не удается»

Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры с американскими и европейскими партнерами. По словам президента Украины, консультации начнутся в Киеве 12 февраля. Диалог будет продолжен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается на этой неделе. Тем временем, как сообщает The Daily Telegraph, администрация президента США приостановила разработку своего мирного плана, чтобы учесть мнение европейских союзников. В Москве без оптимизма оценивают происходящие события. Политический обозреватель “Ъ FM” также не ждет прогресса в этом вопросе в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мюнхенская конференция по безопасности обещает быть чрезвычайно интересной. По крайней мере, уже сейчас подогревается большая интрига. Хотя, с другой стороны, нельзя исключать и провала, очередного мыльного пузыря. Как бы то ни было, в Европу отправляется представительная американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом. Это будет политический дебют нынешнего вице-президента США. Ранее, в бытность кандидатом на высокий пост, он не раз критически отзывался о Владимире Зеленском, в частности, называл его прошлогодний визит в Вашингтон «позорным фарсом». Все из-за денег, которые Киев как бы выпрашивает у американских налогоплательщиков. Вот теперь им предстоит личная встреча в Мюнхене. Впрочем, все эти разногласия и заявления в прошлом. Сейчас ситуация иная и задачи другие. Однако в целом будет интересно понаблюдать за позиционированием человека, занимающего второй по значимости пост в США.

Кроме Вэнса, в Германию командируются спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, для которого это тоже станет первым большим визитом, в данном случае в Европу. Зеленский сообщил, что до начала форума в украинскую столицу прибудет некая высокопоставленная американская делегация для согласования позиций.

Все выглядит красиво, нет только одного — результата. Пока нет. Согласно заявлению Кита Келлога, в Мюнхене будут обсуждаться лишь контуры урегулирования вокруг Украины.

Говоря по-простому, это будут лишь слова, за которыми необязательно последуют дела. При этом, видимо, по окончании действа состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как мы знаем, ранее президент США рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, который, к слову, не подтвердили ни Кремль, ни Белый дом. Спустя примерно сутки после этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что на данный момент Москва не видит практических изменений курса США относительно Украины. Тем не менее команда Трампа хотя бы говорит о готовности к диалогу, несмотря на противоречивые заявления. В этом можно разглядеть определенный позитив, что все сложно, но лучше, чем раньше, при Байдене.

Вывод по-прежнему очень простой — российско-американские переговоры, скорее всего, действительно идут. По каким каналам, в данном случае неважно. Однако согласовать позиции не удается. И если не получится сделать это в дальнейшем, Трамп, по идее, должен предпринять те самые жесткие меры к обеим сторонам, о которых говорил ранее. Однако с Киевом идут открытые консультации, а с Москвой они то ли есть, то ли их нет. Так что прогноз по-прежнему негативный. По крайней мере, по ситуации на данный момент.

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Дмитрий Дризе