Учения по отражению катеров и БПЛА пройдут в Новороссийске

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в вечернее время. Как сообщает в своем telegram-канале администрация города-героя, 10 февраля в период с 21:00 до 23:00 часов запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По плану учений, будут отработаны практические действия по отражению нападения катеров и БПЛА. Жители услышат залпы, которые будут выполнены из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Учения в Новороссийске начались сегодня утром. Жителей и гостей просят сохранять спокойствие. Ранее военные учения в акватории морского порта проходили 30 и 31 января.

Алена Воробьева