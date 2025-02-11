В Саратове после атаки беспилотников поврежден промышленный объект

Саратов в ночь на 11 февраля атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале около 4:47 утра. Он уточнил, что системы оповещения начали работать, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

В 7:03 утра глава региона сообщил о нейтрализации БПЛА силами ПВО. В результате атаки повреждено промышленное предприятие в Саратове. Оперативные службы работают на местах возможного падения обломков, и по предварительным данным, пострадавших нет. Росавиация приостановила работу аэропорта «Гагарин».

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников. В Саратовской области ликвидировали 18 аппаратов, в Ростовской — 13, в Брянской — шесть, в Волгоградской — два, а в Белгородской — один.

Никита Маркелов