В рамках развития территории ДКЖ началось расселение аварийных домов

В Дзержинском районе Перми, в рамках комплексного развития территории микрорайона ДКЖ, началось расселение первого аварийного дома, расположенного на ул. Папанинцев, 19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В аварийном многоквартирном доме 1959 года постройки по ул. Папанинцев, 19, располагаются 16 жилых помещений общей площадью 624,6 кв. м. В них проживают 29 человек. Собственникам жилых помещений направлены проекты соглашений, в которых изложены условия передачи помещений в муниципальную собственность.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в апреле 2024 года группа «Кортрос» выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств.

В рамках проекта будут расселены три аварийных многоквартирных дома общей площадью около 4 тыс. кв. м. Это дома на ул. Татьяны Барамзиной, 70 и 72, а также дом на ул. Папанинцев, 19. На территории застройщиком уже снесено 12 расселенных домов.