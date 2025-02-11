Экс-директор инвесткомпании «Витус» остался в СИЗО

Бывший директор инвестиционной компании «Витус» Дмитрий Седов, представлявший столичного застройщика ООО «Квадра групп», оставлен в СИЗО до 9 апреля. Как сообщает properm.ru, вчера Пермский краевой суд отказал господину Седову в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную ранее меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИЗО №1

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ СИЗО №1

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель ООО «Квадра групп» и экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован 11 января. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Господин Седов был отправлен в СИЗО до 9 февраля. По версии СКР, в период с 2015 по 2016 год организацией под руководством обвиняемого в Кудымкаре были возведены жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, так как они были построены из блоков ячеистого бетона меньшей прочности.

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока.