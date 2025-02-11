В Аксае установлены проекционные пешеходные переходы

В Аксае на ул. Садовая напротив детского сада «Калинка» и автозаправки АГНКС установлены новые системы проекционных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Это сделано в целях повышения безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Аксая Фото: Пресс-служба администрации Аксая

Проекция будет включаться в вечерние и ночные часы вместе с зажиганием искусственного освещение дороги (гобо-проектор). Он предназначен для подсветки основной разметки перехода, что улучшит его видимость как для водителей, так и для пешеходов в темное время суток.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что власти региона на ремонт и строительство дорог направят более 30 млрд рублей в текущем году.

Снежана Стодольская