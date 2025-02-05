Власти региона на ремонт и строительство дорог направят более 30 млрд рублей

В текущем году в Ростовской области планируется ремонт и строительство более 600 км дорог на региональном и муниципальном уровнях. На эти цели выделят свыше 30 млрд руб. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор обратил внимание на важность совместной работы с министерства транспорта с министерством строительства для обеспечения новых микрорайонов необходимой инфраструктурой, а также социальных объектов, таких как школы и больницы.

Развитие транспортной системы в фокусе внимания властей. Среди инициатив — создание единых билетов для удобства выбора транспорта, включая городскую электричку, а также разработка приложений для отслеживания графиков транспортного движения.

Уточняется, что все меры будут реализовываться с учетом мнения ростовчан.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что спортобъекты будут включать в проекты по развитию инфраструктуры Ростова-на-Дону.

Снежана Стодольская