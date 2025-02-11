Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка

Министерство юстиции США поручило прокурорам закрыть дело о коррупции, возбужденное против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сообщает CBS. Ведомство обосновало это тем, что судебное разбирательство «ограничивает возможности» господина Адамса помогать администрации США в реализации иммиграционной политики.

И. о. заместителя генпрокурора Эмиль Бове направил прокурорам Южного округа Нью-Йорка служебную записку, в которой предписал им снять обвинения в отношении мэра. По его словам, ведомство «никоим образом не ставит под сомнение честность и усилия» прокуроров, возбудивших дело, а также приведенные ими доказательства. Однако, как считает Минюст, расследование «необоснованно ограничило способность мэра Адамса уделять все внимание и ресурсы проблеме нелегальной иммиграции и насильственным преступлениям, которые происходили в его городе при президенте Байдене».

Эмиль Бове добавил, что обвинения против Эрика Адамса могут быть пересмотрены Южным округом Нью-Йорка после выборов мэра Нью-Йорка, которые состоятся в ноябре.

В сентябре 2024 года господину Адамсу были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве с денежными переводами и получении незаконных пожертвований на предвыборную кампанию. В его резиденции прошли обыски. По данным прокуратуры, мэр Нью-Йорка на протяжении почти десяти лет «получал неправомерные ценные выгоды», в том числе от богатых иностранных бизнесменов. Согласно октябрьскому опросу, 69% жителей Нью-Йорка выступали за отставку мэра.