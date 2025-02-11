В январе в Перми начало дорожать вторичное жилье

В январе 2025 года средняя стоимость вторичного жилья в Перми составила 111,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,7% больше, чем в декабре 2024-го (111 тыс. руб. за кв. м). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». По сравнению с январем 2024 года вторичное жилье подорожало на 7,5%, тогда эта недвижимость стоила в городе около 104 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом средняя стоимость «вторички» на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам января составила 150,9 тыс. руб. за 1 кв. м. К декабрю значение увеличилось на 0,7%, к аналогичному периоду прошлого года — на 6%. Наиболее выраженный рост цен на вторичное жилье за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» зафиксировали в Красноярске — на 1,9% (до 130,2 тыс. руб. за 1 кв. м). В Нижнем Новгороде и Самаре увеличение составило 1,7% — до 162,5 тыс. руб. и 128,4 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что прирост средних цен на вторичном рынке обеспечили относительно активные продажи перед новогодними праздниками: в декабре зафиксированы годовые максимумы по числу зарегистрированных договоров купли-продажи. «Рост спроса обычно чуть быстрее уводит из экспозиции более доступные лоты, это способствует увеличению средних значений»,— поясняет он. По мнению коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, спрос на рынке сейчас во многом поддерживают несостоявшиеся покупатели новостроек: при схожих условиях кредитования люди чаще обращают внимание на готовые лоты.