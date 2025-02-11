Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

В субботу, 15 февраля, температура в центре Европейской России опустится ниже климатической нормы впервые с начала года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он сказал, что холодные воздушные массы, приходящие из-за циклона к востоку от европейской части страны, приведут к снижению температуры до –8...13°C. Дневная температура составит около –6...11°C.

По словам Романа Вильфанда, которые приводит «РИА Новости», с 15 февраля в центре Европейской России ожидается первый в этом году случай отклонения температурных значений от нормы.