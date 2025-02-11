Мэрия требует убрать незаконные киоски с церковной земли

Администрация Дзержинского района Перми подала иск в арбитражный суд Пермского края к приходу храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев по ул. Хабаровской, 68а. Истец просит демонтировать на участке храма два павильона без вывесок. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, на земле храма работают киоски по продаже рыбы и кондитерских изделий. Заявление администрации оставлено без движения для исправления недостатков.

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Секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка пока не в курсе требований администрации к приходу храма.

Ранее сообщалось, что мэрия подала свыше 50 исков о сносе НТО с частных земель. Иски подаются в соответствии с Типовым положением о территориальных органах, утвержденным решением гордумы от 2013 года. Согласно ему, администрации районов уполномочены выявлять самовольные постройки и обращаться в суд с исками, объяснили «Ъ-Прикамье» в мэрии.