На «Госуслугах» появилась функция анонимного сообщения владельцу автомобиля

На портале «Госуслуги» появилась новая функция для отправки анонимных сообщений автовладельцам. Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его машина мешает проезду или срабатывает сигнализация. Обновление доступно на смартфонах.

Среди возможностей новой функции — сообщение о блокировке проезда транспортом, дорожно-транспортном происшествии, эвакуации машины, срабатывании сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно перейти в раздел «Транспортные права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».