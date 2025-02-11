ФБР нашло 2,4 тыс. ранее нерассекреченных документов по убийству Кеннеди

Федеральное бюро расследований США обнаружило 2,4 тыс. ранее нерассекреченных документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, эти материалы не были предоставлены комиссии по расследованию и рассекречиванию документов, созданной для изучения обстоятельств убийства. Всего ФБР выявило 14 тыс. страниц засекреченных материалов, но их содержание пока не раскрывается.

Рассекретить все документы об убийстве Кеннеди должны были к 2017 году, но американской разведке дали дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации навредить международным интересам США. В январе 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. По данным расследования, убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Он был застрелен через два дня после задержания. В 1959-1960 годах Освальд жил в СССР, работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США.