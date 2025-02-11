При столкновении двух бизнес-джетов в аэропорту Аризоны погиб один человек

Рассчитанный на восемь пассажиров лайнер Learjet 35A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200 (18 мест) в аэропорту Скоттсдейла, штат Аризона, сообщает управление авиации США.

В результате столкновения, как сообщает издание Arizona's Family со ссылкой на источники, погиб по меньшей мере один человек. Трое были госпитализированы. Еще пять человек застряли внутри одного из самолетов. Проводится спасательная операция.

Авария произошла 10 февраля около 15:00 по местному времени (01:00 мск 11 февраля). Лайнер Learjet 35A прибыл из города Остин, штат Техас. Власти закрыли аэропорт на время спасательной операции.